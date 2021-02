Pagelle Granada-Napoli, voti Sportmediaset e commento: Nikola Maksimovic è “il meno peggio”

Il portale di Sportmediaset ha fornito le sue valutazioni sul Napoli dopo la sconfitta in casa del Granada, nella partita d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Gli azzurri hanno faticato in più frangenti del match e non sono riusciti a realizzare nemmeno una rete in vista della gara di ritorno a Fuorigrotta. 2-0 il risultato finale. Ecco le pagelle dei partenopei:

Maksimovic 6 – Il meno peggio del Napoli, sempre attento su Molina che mura nel primo tempo. Si ripete nel finale su Puertas.

Meret 5,5 – L’eroe della gara con la Juve, questa sera non si ripete. Bravo al 91′ a dire no a Yangel Herrera, ma non è esente da colpe sul gol del venezuelano che rompe l’equilibrio.

Politano 4,5 – Primo tempo disastroso dell’attaccante ex Inter, che non ne azzecca una e perde il pallone da cui nasce il 2-0 degli spagnoli. Per Gattuso sono sufficienti i primi 45′ per decidere di toglierlo all’intervallo a vantaggio di Zielinski.