Pagelle Genoa-Napoli, voti Sportmediaset e commento: per Nikola Maksimovic “serata disastrosa”

Il portale di Sportmediaset ha fornito le sue valutazioni sul Napoli dopo la sconfitta con il Genoa. Gli azzurri hanno faticato in più frangenti del match e sono riusciti a realizzare una sola rete nella ripresa. Ecco le pagelle dei partenopei:

Politano 6,5 – L’asse di destra con Di Lorenzo è il più caldo e propositivo. Corre e lotta per tutta la gara e trova il gol che ridà speranza ai suoi.

Petagna 6 – Il più attivo e pericoloso dell’attacco partenopeo nel primo tempo. Lavora per la squadra e solo la traversa gli nega la gioia del gol dopo un bel colpo di testa sul cross di Mario Rui.

Maksimovic 4,5 – Serata disastrosa del centrale serbo, che fa rimpiangere Koulibaly. Da un suo errore in uscita nasce il primo gol dei liguri e anche sul raddoppio non è esente da colpe insieme al compagno Manolas.