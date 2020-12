Pagelle Crotone-Napoli, voti Sportmediaset e commento: “pennellata d’autore” per Lorenzo Insigne

Il portale di Sportmediaset ha fornito le proprie valutazioni sugli azzurri dopo Crotone-Napoli. Gli uomini di Gennaro Gattuso hanno vinto in casa del Crotone ultimo in classifica, in grado di fermare la Juventus, ma ancora a secco di vittorie in questo campionato. Il Napoli ha vinto con un punteggio rotondo e senza subire goal, complice la superiorità numerica maturata a inizio della ripresa dopo l’espulsione di Jacopo Petriccione. Adesso gli azzurri si trovano sopra alla Roma in graduatoria e a pari merito con la Juventus, nonostante sul campo abbiano raccolto un punto in più. Ecco le pagelle dei partenopei.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Koulibaly 6: Parte subito con un giallo, poi si riprende nonostante un Messias fastidioso

Insigne 8: Una pennellata d’autore e un assist con ancora indosso la maglia per Maradona per provare a ricordare chi non c’è più

Petagna 6,5: Parte carico, poi sbaglia, ma non molla mai: e alla fine arriva il premio del gol