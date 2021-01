Pagelle Cagliari-Napoli, voti Sportmediaset e commento: Piotr Zielinski “fa ricordare una delle mitiche giocate di Diego Armando Maradona”

in

Il portale di Sportmediaset ha fornito le sue valutazioni sugli azzurri dopo Cagliari-Napoli. Ecco le pagelle dei partenopei:

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Zielinski 8 – Interpreta il ruolo di trequartista con acume tattico e presenza atletica, prende in mano la squadra sincronizzandone i movimenti offensivi, che siano finalizzati alla riconquista della palla o alla conclusione. Non è un caso se è lui a sbloccare la situazione con un gran sinistro da fuori area. E non è un caso se segna il 2-1 con un capolavoro che fa ricordare una delle mitiche giocate di Diego Maradona.

Bakayoko 7 – Signore del centrocampo, presidia da solo una zona sconfinata, dominando il trio leggero Pereiro-Nandez-Marin e lasciando a Fabian Ruiz la libertà di svariare.

Insigne 6,5 – Nonostante la pesantezza di un campo che lo mette in difficoltà dal punto di vista atletico (e la marcatura di Zappa che è il doppio di lui), si rimbocca le maniche e lavora con profitto per la squadra.

Petagna 6,5 – Forse non dà la profondità che Osimhen aveva mostrato nelle sue poche uscite stagionali, me per giocare con tre trequartisti alle spalle e per farli rendere tutti al meglio è il vertice ideale con la sua presenza fisica e le sue sponde.

Di Lorenzo 7 – Propulsione continua sulla fascia destra, sovrapposizioni sempre precise, non è una novità ma è sempre giusto ribadirlo.

Maksimovic 5,5 – Per un’ora non ci sarebbe niente da dire, poi si fa sorprendere da Joao Pedro in occasione del momentaneo 1-1. Poi ci pensano i compagni a risolvere tutto.

Lozano 6.5 – Ci prova in tutti i modi, di piede e di testa, sembra una giornata sfortunata invece poi si prende un po’ di gloria con il gol del 3-1.