Pagelle Bologna-Napoli, voti Sportmediaset e commento: “Matteo Politano il migliore”

Il portale di Sportmediaset ha fornito le proprie valutazioni sugli azzurri dopo Bologna-Napoli. La squadra di Gennaro Gattuso ha smaltito i festeggiamenti per la vittoria della Coppa Italia, continuando a mostrare il proprio valore sul campo, ma è incappata nel secondo pareggio di fila. Ecco le pagelle dei partenopei.

Politano 6,5 – Il migliore del Napoli. Dai suoi piedi parte il pallone che Manolas infila di testa. Il più vivace in avanti e torna ad aiutare il centrocampo in fase di non possesso.

Manolas 6 – Ha il grande merito di portare avanti i suoi ma il demerito di perdersi Barrow.

Milik 5 – Il polacco viene assistito anche poco, ma fa altrettanto poco per mettersi in luce.

Bologna (4-3-3): Skorupski 6; Mbaye 6,5 (39′ st Denswil sv), Danilo 6,5, Tomiyasu 5,5, Krejci 5,5 (20′ st Dijks 6); Soriano 7,5, Medel 6 (33′ st Baldursson sv), Dominguez 6 (33′ st Poli sv); Skov Olsen 5,5 (20′ st Orsolini 6), Palacio 6,5, Barrow 7,5. A disposizione: Da Costa, Bonini, Corbo, Juwara, Sansone, Svanberg, Santander. All. Mihajlovic 7.

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Manolas 6, Maksimovic 5,5, Hysaj 6: Elmas 5 (24′ st Fabian Ruiz 5), Demme 6, Zielinski 6 (38′ st Allan sv); Politano 6,5 (16′ st Callejon 5,5), Milik 5 (24′ st Mertens 5,5), Lozano 6 (16′ st Insigne 5,5). A disposizione: Karnezis, Ospina, Ghoulam, Koulibaly, Luperto, Mario Rui, Lobotka. All. Gattuso 5,5.