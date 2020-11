Pagelle Bologna-Napoli, voti Sportmediaset e commento: “Hirving Lozano il più pericoloso dei suoi”

in

Il portale di Sportmediaset ha fornito le proprie valutazioni sugli azzurri dopo Bologna-Napoli, terminata 0-1 per gli azzurri con goal di Victor Osimhen. Molto bene il nigeriano e Hirving Lozano, autore dell’assist vincente. A centrocampo spicca invece la prestazione di Tiémoué Bakayoko, ultimo acquisto della sessione estiva di mercato. Ecco le pagelle dei partenopei.

Osimhen 7 – Ci ha abituati a cambiare il volto alle partite con la sua velocità. Nell’occasione dimostra di saper essere decisivo anche in modi inediti, realizzando la rete da tre punti con un colpo di testa.

Lozano 7,5 – E’ l’autore del cross decisivo ed è anche il più pericoloso dei suoi quando si sgancia sulla fascia destra. Concreto anche in copertura.

Bakayoko 7 – Sempre più importante nell’economia del centrocampo azzurro. Ottimo nel recuperare i palloni e a dare il via alle giocate offensive.