Pagelle Benevento-Napoli, voti Sportmediaset e commento: “Lorenzo Insigne il più brillante”

in

Il portale di Sportmediaset ha fornito le proprie valutazioni sugli azzurri dopo Benevento-Napoli. Ecco le pagelle dei partenopei.

Lorenzo Insigne 7,5 – Pur essendo rientrante dopo lo stop per infortunio, è fin dall’inizio il più brillante nella parte avanzata del Napoli. Le sue giocate sono sempre le più interessanti, anche in fase conclusiva. Non a caso all’inizio del secondo tempo è lui a illudersi di aver pareggiato, gol poi annullato, poi ingaggia un duello personale con la squadra avversaria e il gol del pari premia una prestazione super.

Lozano 5,5 – Utilizzato sulla destra non ha la stessa incisività che dimostra quando viene impiegato nella posizione di Insigne. Gli manca forse il guizzo in più, ma ci sarebbe anche un rigore su di lui nel primo tempo.

Mertens 5,5 – Per ora il ruolo di trequartista sembra quello che meno gli si addice, anche se l’intelligenza lo porta comunque a dare una mano nonostante l’accerchiamento degli avversari.

Osimhen 5,5 – Gioca più con le braccia che con i piedi, perché indica prima della partita e durante la stessa come e dove vorrebbe il pallone, cordialmente ignorato dai compagni di squadra. Segna (ma in fuorigioco) sul primo pallone toccato, poi continua nella sua lotta contro i mulini a vento.

Bakayoko 6,5 – La sua personalità spicca anche in mezzo a una partita complicata. Punto di riferimento per tutti, brutto colpo il suo infortunio. Anche perché non sembra proprio banale.

Petagna 6,5 – Il Napoli l’ha preso proprio per questo: deve essere un’alternativa a Osimhen ma anche la sua stampella quando la giornata non prende il giro giusto. E lui si fa trovare puntuale.

Politano 6,5 – Si sa che con Gattuso ha un feeling speciale, da quando è al Napoli spesso si è messo in evidenza risolvendo situazioni complicate all’occorrenza. Anche in questo derby la parte è stata recitata bene, anche se fa arrabbiare Gattuso sprecando un contropiede.