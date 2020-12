Pagelle AZ Alkmaar-Napoli, voti Sportmediaset e commento: da centravanti Dries Mertens “è meno nel vivo del gioco”

Il portale di Sportmediaset ha fornito le proprie valutazioni sugli azzurri dopo AZ Alkmaar-Napoli. Gli uomini di Gennaro Gattuso hanno pareggiato in casa degli olandesi nella quinta giornata del girone di Europa League. Di Dries Mertens l’unica rete per il Napoli. Ecco le pagelle dei partenopei.

Mertens 6,5 – Nel ruolo di centravanti è meno nel vivo del gioco, però gli basta una zampata per sbloccare l’incontro. Alla lunga paga un atteggiamento un po’ troppo prudente dei suoi e sparisce dalla partita.

Insigne 5,5 – Pochi guizzi, poche invenzioni. Gioca molto lontano dall’area di rigore, anche a causa di un baricentro di squadra spesso troppo basso

Bakayoko 5 – Si ritrova spesso fuori posizione a rincorrere gli avversari, commette un’ingenuità enorme in occasione del rigore, che per sua fortuna Ospina neutralizza.

Ospina 7 – Una super parata su Aboukhlal nel primo tempo, una risposta da fuoriclasse su Koopmeiners in occasione del rigore. Rientra tra i pali dopo gli acciacchi ed è subito decisivo.