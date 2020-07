Pagelle Atalanta-Napoli, voti Sportmediaset e commento: “Serata da dimenticare per Dries Mertens”

Il portale di Sportmediaset ha fornito le proprie valutazioni sugli azzurri dopo Atalanta-Napoli, match che ha visto la prima sconfitta degli azzurri dopo la ripresa del campionato. La squadra di Gennaro Gattuso ha smaltito i festeggiamenti per la vittoria della Coppa Italia, ma non è riuscita a fare risultato in casa della squadra più in forma del momento. Il sogno Champions è svanito. Ecco le pagelle dei partenopei.

Ospina 6,5 – La sua partita dura solo 25′, poi uno scontro con Mario Rui lo manda ko. Nel frattempo si era guadagnato la pagnotta dicendo due volte no ai tentativi di Gomez dalla distanza.

Lozano 6,5 – In una serata da dimenticare, l’attaccante messicano conferma i segnali di risveglio degli ultimi tempi e dà un po’ di brio all’attacco. Un paio di iniziative fermate da Gollini.

Mertens 5 – Serata da dimenticare per l’attaccante belga. Un tiro a lato dopo 10′ e poi il nulla. Gattuso lo toglie a inizio ripresa per dare spazio a Milik.