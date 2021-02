Pagelle Atalanta-Napoli, voti Sportmediaset e commento: per Giovanni Di Lorenzo “gara da dimenticare”

Il portale di Sportmediaset ha fornito le sue valutazioni sul Napoli dopo la sconfitta con l’Atalanta. Gli azzurri hanno faticato in più frangenti del match e hanno commesso diversi errori in occasione dei quattro gol subiti. A segno Piotr Zielinski nella ripresa. Inutile ai fini del risultato l’autorete di Robin Gosens. Ecco le pagelle dei partenopei:

Zielinski 7 – E’ suo il gol più bello della serata (destro al volo su assist di Politano), che purtroppo illude solo i suoi. Corsa e qualità non mancano, anche se la squadra è comprensibilmente stanca.

Di Lorenzo 5 – Gara da dimenticare per il terzino azzurro, alle prese spesso e volentieri con il devastante Muriel e, quando non c’è il colombiano, arriva il treno-Gosens.

Mario Rui 4,5 – Match di grande sofferenza per il portoghese, graziato da arbitro e Var nel primo tempo su Pessina. Zapata lo sovrasta di testa nell’azione dell’1-0