Niente accordo per il rinnovo di Lorenzo Insigne: lui chiede un milione in più, il Napoli ne offre uno in meno

Il contratto di Lorenzo Insigne col Napoli è in scadenza a giugno 2022, il futuro del capitano del Napoli è fortemente incerto. Il rinnovo appare sempre come un’incognita, anche se la volontà di tutte le parti in causa è ovviamente quella di andare avanti insieme. Al momento è tutto in fase di stallo, se ne parlerà solo dopo l’Europeo. Per ora, infatti, non c’è nessun accordo e “la distanza tra domanda e offerta è ancora siderale”, come spiega anche il Corriere dello Sport.

“Il club gli ha offerto cinque anni a 3,5 milioni a stagione, cioè un milione in meno rispetto all’ingaggio attuale, e lui invece vorrebbe un aumento. O magari la conferma dell’attuale stipendio con la possibilità di gestire autonomamente i diritti di immagine: un muro invalicabile”. Di questi tempi, dare per certa la permanenza di un calciatore è impresa ardua. Le pretese di Lorenzo Insigne, però, non accennano a diminuire. Come finirà?