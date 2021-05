Nicola Amoruso saluta Gennaro Gattuso: “Le strade si sono già divise. È ovvio che nessuno possa ammetterlo”

L’ex azzurro Nicola Amoruso è intervenuto in queste ore ai microfoni di Radio Crc, nel corso di ‘Arena Maradona’. “Quella che è scesa in campo finora non è la Juve. Alla squadra di Pirlo è sempre mancato lo spirito giusto per affrontare le gare con la consapevolezza di dover e di voler vincere a tutti i costi. I bianconeri hanno tanti problemi. Purtroppo la dirigenza si è voluta affidare a Pirlo, ovvero a un allenatore senza esperienza. Lo confermerei soltanto se riuscisse a qualificarsi per la Champions. A proposito della corsa ai primi quattro posti, vedo il Napoli favorito sui biaconeri”.

“La frattura tra Gattuso e De Laurentiis è insanabile. Le strade si sono già divise. È ovvio che nessuno possa ammetterlo, perché altrimenti ci sarebbero ulteriori distrazioni per il gruppo. Speravo che Gattuso potesse restare a Napoli a lungo. Purtroppo è successo qualcosa che lo impedirà”.