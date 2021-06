Nazionale Carlo Laudisa è sicuro: “Roberto Mancini è molto veloce nel cogliere il talento”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto in queste ore il giornalista Carlo Laudisa de La Gazzetta dello Sport. “Raspadori può essere la sorpresa dell’Europeo? L’augurio che ci facciamo tutti è questo. Al di là delle scaramanzie c’è un sottofondo tecnico rilevante. Mancini è molto veloce nel cogliere il talento, così come De Zerbi al Sassuolo lo ha allevato bene. La prima intervista a Raspadori la feci un anno fa circa, dopo il debutto in Serie A. Mi colpì la sua maturità: per un appena ventenne non si trovano argomenti così ponderati sul futuro e sulla necessità di fare esperienza”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Italia tra le favorite? Non c’è dubbio. Ha un bagaglio tecnico importante, unita a una compattezza trovata strada facendo. L’Europeo sarà un esame di maturità ma pure di laurea. Barella ha vinto lo Scudetto, Verratti è sempre lui, Jorginho ha vinto la Champions League. In mezzo siamo più che competitivi, c’è anche Locatelli. Chiesa e Berardi li conosciamo già, così come Insigne: abbiamo tutto per essere la spina nel fianco delle favorite”.