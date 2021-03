Nazionale, Aurelio Capaldi è sicuro: “Lorenzo Insigne potrebbe ancora essere in campo dal primo minuto”

Il giornalista Rai Aurelio Capaldi è intervenuto in queste ore ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio, parlando anche dei giocatori del Napoli impegnati in Nazionale. “Insigne titolare con la Lituania? Credo potrebbe ancora essere in campo dal primo minuto. Mancini ha sempre fatto capire che, per lui, Lorenzo è un giocatore fondamentale. Ad esempio, la rotazione degli esterni riguarda tutti tranne che lui. Insigne ha percepito questa responsabilità e quindi l’ha fatta sua. Questa stima è importante, perché i suoi meccanismi psicologici richiedono tanta fiducia, e il ct glie l’ha data. Ora, a prescindere dalla Lituania, il capitano del Napoli resta un punto fermo di questa Nazionale. Di Lorenzo? Credo che verrà portato all’Europeo, ha ottime chances. Potrebbe esserci qualche altra sorpresa in difesa come Toloi, ma sulla destra credo che abbia già scelto Di Lorenzo e Florenzi”.

“Meret? Non è stato molto fortunato. In questa fase in Italia abbiamo diversi ottimi portieri e la certezza, al momento, è Donnarumma. Alex resta un portiere straordinario che meriterebbe più spazio sia in Nazionale che al Napoli. Deve stringere i denti, ha il futuro dalla sua. Gestione portieri di Gattuso? La sua proposta di gioco si sposa meglio con le caratteristiche di Ospina, ma non credo stia sbagliando nulla il tecnico. I risultati gli stanno dando ragione. Politano? Matteo è da Nazionale. Mancini non è che non lo vede, ma in quel ruolo ha tante opzioni. Ora sta dando spazio a coloro che ritiene superiori. Politano sta mostrando le sue grandi qualità, in futuro può ambire sicuramente alla maglia della Nazionale ma, al momento, Chiesa e Berardi sono in vantaggio”.