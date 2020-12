Napoli: Walter Mazzarri miglior allenatore del decennio, ma Paolo Del Genio vota Maurizio Sarri

Walter Mazzarri ha concesso dopo tanto tempo alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. “Grazie ai Napoletani per avermi scelto come miglior allenatore del Napoli nell’ultimo decennio tramite il sondaggio lanciato da Kiss Kiss Napoli. Sono felice di aver lasciato un bel ricordo, insieme ci siamo tolti tante soddisfazioni. Napoli mi è rimasta nel cuore. Auguri a tutti i Napoletani di Buon Anno”.

Il giornalista di Tele A Paolo Del Genio, però, è intervenuto in diretta durante la trasmissione “Radio Goal” proponendo un pensiero diverso rispetto a quello manifestato dalla massa. “Sarri alla Juve non ha inciso sulla decisione del migliore allenatore degli ultimi dieci anni. Non ha vinto nulla in azzurro, ma pur apprezzando Mazzarri, voto Sarri. Benitez? Ha fatto bene soprattutto sul mercato. La dimensione internazionale azzurra è cresciuta proprio grazie a lui”. Di certo, però, le emozioni regalate dal gruppo di Walter Mazzarri non sono mai state replicate.