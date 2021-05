Napoli, Victor Osimhen e Hirving Lozano stanno ripagando gli investimenti stellari

in

L’attacco del Napoli convince sempre di più gli addetti ai lavori. In particolare, Victor Osimhen e Hirving Lozano hanno conosciuto una crescita importante negli ultimi tempi. Anche La Gazzetta dello Sport li elogia: “Perché oltre cento sono i milioni investiti da Aurelio De Laurentiis nelle ultime due estati per ingaggiare prima il messicano dal Psv (42) e poi il nigeriano dal Lilla (operazione da 70 milioni). Perché 25 sono i gol sommati dai due nell’ultima stagione: non tantissimi ma ottimi se rapportati alle presenze, visti gli infortuni”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Insomma, Luciano Spalletti ha nella sua scacchiera due cavalli, capaci anche di tramutarsi in alfieri per poter dare scacco a qualsiasi difesa. E infatti nei colloqui avuti col presidente il neo tecnico si è detto entusiasta di avere attaccanti di questo calibro, con caratteristiche diverse che però ben si sposano”. Presto i due giocatori dimostreranno di valere a tutti gli effetti i pesanti investimenti che sono stati fatti su di loro.