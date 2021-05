Napoli-Verona 1-1: Elseid Hysaj fa scappare Davide Faraoni, la Juventus è in Champions League

Il Napoli deve affrontare in casa il Verona all’ultima giornata di campionato. In palio c’è la qualificazione in Champions League, ma gli azzurri sono costretti a vincere per scacciare via tutti i fantasmi. I ragazzi di Gennaro Gattuso, forse all’ultima panchina a Fuorigrotta, faticano però ad ingranare. Victor Osimhen, particolarmente brillante nelle ultime uscite, non riesce a fare la differenza nei primi minuti e i suggerimenti non vengono mai colti a dovere. La partita diventa a tratti quasi nervosa e iniziano a fioccare i cartellini gialli: Hirving Lozano ne fa le spese. Al 33′ è il capitano Lorenzo Insigne a provare a suonare la carica. Piotr Zielinski calcia da fuori, la palla dopo un rimpallo arriva a Hirving Lozano che scarica sul numero 24, libero di provarci col mancino, che finisce però di poco a lato.

A inizio ripresa il Napoli dà ulteriormente prova della propria confusione: troppi i passaggi sbagliati. Al 61′, però, arriva la svolta: sugli sviluppi di un calcio d’angolo i rimpalli favoriscono Amir Rrahmani che da pochi passi punisce la sua ex squadra e sblocca il risultato. La gioia azzurra dura poco: 8 minuti più tardi un lancio lungo degli scaligeri sorprende Elseid Hysaj che si lascia scappare alle spalle Davide Faraoni, il quale supera Alex Meret con un preciso diagonale per l’1-1. Gennaro Gattuso le prova tutte: dentro anche Matteo Politano e Dries Mertens, che all’88’ reclama un rigore. I 4 minuti di recupero si rivelano totalmente infruttiferi. Il Napoli pareggia per 1-1, mentre Milan e Juventus battono rispettivamente Atalanta e Bologna. Gli azzurri sono fuori dalla Champions League.