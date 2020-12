Napoli, ultime 48 ore per il rimborso dei biglietti della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter

La SSC Napoli informa gli abbonati della stagione 2019_20 ed i titolari di biglietti per la gara di Coppa Italia Napoli-Inter che era in programma il 5 marzo 2020, e successivamente disputata a porte chiuse, che mancano 48 ore alla scadenza del termine fissato per la presentazione della richiesta di emissione dei voucher relativi ai ratei dell’abbonamento non goduti e per la presentazione della richiesta di rimborso dei titoli non utilizzati relativamente alla predetta gara di Coppa Italia. Ciò per consentire a coloro che non avessero ancora avuto modo di attivare la procedura di interesse, di affrettarsi per concretizzare le predette attività. Per le istruzioni operative si rimanda a quanto già presente sul sito www.sscnapoli.it e https://www.rimborso.info/.

Servirà aspettare ancora diversi mesi prima di tornare effettivamente allo stadio. Per questa stagione, infatti, il discorso sembra chiuso. Molto probabilmente ci si inizierà a muovere verso settembre, con l’avvio della nuova annata. Per allora la campagna di vaccinazione globale al Coronavirus sarà quasi ultimata.