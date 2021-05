Napoli-Udinese, probabili formazioni Sportmediaset: Elseid Hysaj ancora titolare

La redazione del portale online di Sportmediaset ha provato ad anticipare le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di Napoli-Udinese in programma l’11 maggio allo stadio Diego Armando Maradona. In porta ci sarà Alex Meret. La difesa vedrà presente Kostas Manolas e Amir Rrahmani al centro, mentre a sinistra ci potrebbe essere ancora Elseid Hysaj. Giovanni Di Lorenzo sull’altra corsia. Fabian Ruiz e Diego Demme comporranno il duo di centrocampo. Matteo Politano, Piotr Zielinski e Lorenzo Insigne dovrebbero agire da trequartisti alle spalle di Victor Osimhen. Per il Napoli la vittoria è obbligatoria. La Champions League è a un passo. Il calendario non è assolutamente proibitivo e gli azzurri hanno trovato la giusta continuità. Manca solo da affondare il colpo.

Probabili formazioni Sportmediaset

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Udinese (3-5-1-1): Musso; De Maio, Nuytinck, Bonifazi; Zeegelaar, De Paul, Makengo, Walace, Stryger Larsen; Forestieri; Okaka.