Napoli-Udinese 5-1: gli azzurri si avvicinano ancora di più alla Champions

in

Il Napoli deve affrontare in casa l’Udinese nell’ultimo turno infrasettimanale del campionato. All’11’ è Giovanni Di Lorenzo a ritagliarsi la prima vera occasione da gol, spedendo alto un pallone a mezz’aria a pochi passi da Juan Musso. Al 28′ Victor Osimhen uccella Kevin Bonifazi e si ritrova a tu per tu con il portiere argentino, che si oppone di piede. Proprio sulla respinta, però, interviene Piotr Zielinski libero di mettere il pallone in rete. Nemmeno due minuti dopo il nigeriano sfiora il 2-0, guadagnando solo un angolo. Proprio dagli sviluppi del corner, il dialogo sulla trequarti premia Fabian Ruiz, che indovina la conclusione da fuori area. L’Udinese accorcia al 40′ con Stefano Okaka.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Nella ripresa serve quindi il gol della sicurezza. La tanto famigerata costruzione dal basso costa cara agli ospiti quando al 57′ Victor Osimhen pressa Juan Musso e il pallone finisce direttamente a Hirving Lozano, che una volta involatosi in area è libero di segnare il 3-1. Al 66′ arriva anche il quarto gol su firma di Giovanni Di Lorenzo, che ribadisce in rete il pallone spedito di testa addosso al portiere da parte di Kostas Manolas. Lorenzo Insigne, invece, becca soltanto l’incrocio dei pali al 77′, ma si rifa al 91′ agguantando un pallone fuori area e scaricandolo subito alle spalle di Juan Musso. Il Napoli vince quindi per 5-1 e rimpolpa ulteriormente la differenza reti.