Napoli-Udinese 2-1 all’intervallo: la sblocca Piotr Zielinski, raddoppia Fabian Ruiz

Il Napoli deve affrontare in casa l’Udinese nell’ultimo turno infrasettimanale del campionato. Gli azzurri sono padroni del loro destino e devono vincere le 3 gare conclusive in calendario per essere certi della qualificazione in Champions League. Gennaro Gattuso si affida ancora a Victor Osimhen e promuove Hirving Lozano tra i titolari. Il nigeriano appare piuttosto pimpante, ma all’11’ è Giovanni Di Lorenzo a ritagliarsi la prima vera occasione da gol, spedendo alto un pallone a mezz’aria a pochi passi da Juan Musso.

Al 28′ Victor Osimhen uccella Kevin Bonifazi e si ritrova a tu per tu con il portiere argentino, che si oppone di piede. Proprio sulla respinta, però, interviene Piotr Zielinski libero di mettere il pallone in rete. Nemmeno due minuti dopo il nigeriano sfiora il 2-0, guadagnando solo un angolo. Proprio dagli sviluppi del corner, il dialogo sulla trequarti premia Fabian Ruiz, che indovina la conclusione da fuori area. L’Udinese sembra tramortita, ma al 40′, al primo tiro in porta, riesce a bucare Alex Meret con un bel gol di Stefano Okaka. All’intervallo il risultato è di 2-1 a favore del Napoli.