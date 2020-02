Napoli-Torino, probabili formazioni Gazzetta: Arkadiusz Milik titolare forzato

La redazione de La Gazzetta dello Sport prova a decifrare le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista dell’anticipo serale di campionato tra Napoli e Torino, in programma sabato 29 febbraio. La difesa sarà sempre la solita, con David Ospina in porta. A centrocampo dovrebbero esserci Fabian Ruiz, Diego Demme e Piotr Zielinski. In avanti, in assenza di Dries Mertens, agiranno José Callejon e Lorenzo Insigne ai lati di Arkadiusz Milik. Si tratta praticamente della stessa formazione che ha giocato alla grande contro il Barcellona martedì scorso, in Champions League. Ancora panchina per Allan, dunque, mentre tra le fila granata l’ex Simone Verdi dovrebbe rimanere in panchina. La coppia d’attacco del Torino sarà composta da Andrea Belotti e Simone Zaza.

Probabili formazioni Gazzetta

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic, Ansaldi; Zaza, Belotti.