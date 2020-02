Napoli-Torino in tv: orario diretta partita e dove vederla

Napoli-Torino, match valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, si giocherà allo stadio San Paolo di Fuorigrotta sabato 29 febbraio 2020, alle ore 20:45. Di conseguenza, come tutti gli anticipi del sabato sera, l’evento sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN, TV e streaming e sul canale satellitare DAZN1 (209 del telecomando Sky). Sky Sport si limiterà a commentare i momenti salienti in diretta, senza mostrare le immagini in tempo reale.

Gli azzurri sono reduci dal pareggio contro il Barcellona, che ha portato all’infortunio di Dries Mertens, che sarà assente. I partenopei cercheranno di mettere da parte altri punti in campionato contro i granata. Gli ospiti sono reduci da diverse sconfitte consecutive, ma non hanno intenzione di offrirsi come vittima sacrificale. Il Napoli sogna ancora di agganciare l’Europa che conta, anche se è molto difficile. Perlomeno, lo spettro della retrocessione è stato allontanato. La partita sarà arbitrata dal Sig. Maurizio Mariani della sezione AIA di Aprilia, che ha 7 precedenti in Serie A col Napoli. I precedenti tra azzurri e granata in Serie A, al San Paolo, sono 65: 27 vittorie degli azzurri, 30 pareggi e 7 successi del Torino.