Napoli, senti Enrico Fedele: “Venderei Fabian Ruiz per prendere Federico Chiesa”

Nel solito appuntamento del mercoledì su Marte Sport Live con Radio Marte, l’ex direttore sportivo e procuratore Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato del Napoli. “Se fossi nel Napoli farei una follia di mercato, a centrocampo prenderei Bakayoko e venderei Fabian Ruiz per prendere Federico Chiesa dalla Fiorentina”, ha riferito Enrico Fedele, che non sembra molto credere nell’importanza del centrocampista spagnolo, cercato anche dal Paris Saint-Germain.

“In che posizione inserirei il Napoli nella griglia campionato della Serie A? Il Napoli è dietro Juventus, Inter e Atalanta, si gioca il quarto e quinto posto con il Milan. La Lazio non so dove metterla. Osimhen? Buon giocatore, ma deve migliorare. Deve restare con i piedi per terra e lavorare non so se sarà un bomber da 20 gol a campionato, stiamo a vedere”, ha aggiunto l’ex procuratore dei fratelli Cannavaro. Insomma, per il momento in tanti vedono il bicchiere mezzo vuoto e non mezzo pieno.

