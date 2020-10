Napoli, senti Enrico Fedele: “Con Kalidou Koulibaly e Tiemoue Bakayoko si va oltre i primi posti”

in

Nel consueto appuntamento di Radio Marte con Enrico Fedele, l’ex procuratore dei fratelli Cannavaro e dirigente del Parma ha detto la sua sul mercato azzurro e sul prossimo futuro del Napoli. “Bakayoko? Il presidente ha accontentato da Gattuso, l’anno scorso voleva accontentare anche Ancelotti prendendo James in prestito, la cosa non andò in porto. Oggi invece questa operazione mi ha portato ad essere ottimista, vi avevo detto che il Napoli era carente a centrocampo, oggi invece con l’arrivo di Bakayoko sono molto ottimista”.

“Finalmente Giuntoli ha preso un calciatore che mancava al Napoli. Il Napoli con la conferma di Koulibaly e l’arrivo di Bakayoko può competere per i primi posti e forse anche qualcosa di più. Ora la rosa azzurra è molto più completa e varia, senza questi due giocatori la squadra era da Europa League, ma ora è diverso”, ha aggiunto Enrico Fedele, solitamente più pessimista sulle sorti azzurre.