Napoli, senti Enrico Fedele: “Con Aurelio De Laurentiis non si ha la capacità di imporre scelte”

Enrico Fedele, ex procuratore e dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli ai microfoni del programma radiofonico ‘Marte Sport Live’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Campionato falsato in caso di positivi COVID-19? Sicuramente è un campionato anomalo e particolare. Lo dimostra il fatto che siano state confermate le 5 sostituzioni. Questa stagione sfugge a qualsiasi pronostico. Una società dovrebbe essere gestita da figure ben precise. Non basta avere una buona macchina, serve chi la sappia guidare. Ci sono piloti di Formula 1, Formula 2 e Formula 3. Con De Laurentiis non si ha la capacità di imporre scelte. Non so se il presidente possa guidare da solo una Ferrari. Sarà un intenditore, ma servono i meccanici. Giuntoli non ha dato un’impronta. De Laurentiis merita 30 e lode all’esame di economia, ma meno della sufficienza a livello tecnico”.

“In giro c’è un giocatore simile a Sebastian Veron? No, l’argentino era un grandissimo giocatore. Portava un po’ troppo palla, ma era un vero trascinatore. Marash Kumbulla alla Roma? Il Napoli lo voleva, era su tre giocatori del Verona ed alla fine ha preso quello valutato meno di tutti, Amir Rrahmani. Interessava anche Sofyan Amrabat. Fabian Ruiz è un cammellone? Sì. Il cammellone è lento nella ripartenza, adesso anche i non esperti hanno capito che non può giocare insieme a Piotr Zielinski e Diego Demme se non solo contro squadre medio-piccole come il Parma, altrimenti prendi 50 gol”.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.