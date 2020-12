Napoli-Sampdoria 2-1: Hirving Lozano determinante per la rimonta con un goal e un assist

Il Napoli affronta la Sampdoria nella prima partita in campionato allo stadio Diego Armando Maradona. C’è Faouzi Ghoulam titolare, mentre Dries Mertens continua ad essere impiegato da “falso nueve”. L’avvio del match, però, non è affatto dei migliori. La Sampdoria si comporta molto meglio in contropiede. Al 12′ la botta di fuori di Piotr Zielinski termina in calcio d’angolo. Al 21′ sono però gli ospiti a sbloccare il risultato: Jakub Jankto rivece palla da sinistra, se la allunga quanto basta per superare Kostas Manolas e buca Alex Meret con una bordata sul primo palo.

La risposta del Napoli rimane piuttosto timida. Un colpo di testa di Dries Mertens non trova una ribattuta felice in area. Nella ripresa ci pensa quindi il subentrato Hirving Lozano a dare una svolta alla partita. È proprio il messicano a trovare l’inaspettato pareggio al 53′, con un colpo di testa che vince sia Emil Audero sia la spinta di Tommaso Augello. Il terzino doriano si fa poi superare dal numero 11 azzurro al 68′, lasciandolo libero di pennellare per la testa di Andrea Petagna, che firma il definitivo 2-1. Il Napoli continua a vincere in campionato.