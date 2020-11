Napoli-Roma 4-0: Matteo Politano firma il poker degli azzurri nel finale

In un San Paolo in cui l’essenza di Diego Armando Maradona riecheggia più che mai, il Napoli si trova di fronte a una Roma ancora imbattuta sul campo. Pronti-via e sono proprio gli ospiti a mordere, con un tentativo di Pedro da fuori area. L’unico della Roma in tutta la partita.. Numerosi i corner conquistati dai partenopei, tuttavia infruttiferi. Al 31′ il match conosce la svolta: Lorenzo Insigne pennella da punizione la traiettoria che permette al pallone di beffare Antonio Mirante sul primo palo. Immancabile la dedica al “Pibe de oro”. Gli azzurri avrebbero anche qualche occasione per raddoppiare, ma la sprecano. Gianluca Mancini, intanto, è costretto a dare forfait per problemi muscolari, venendo seguito a ruota da Jordan Veretout.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Nella ripresa, è show del Napoli. Al 64′ Fabian Ruiz beffa Juan Jesus e batte Antonio Mirante da fuori area per il 2-0. Paulo Fonseca cambia spesso modulo, scambia Leonardo Spinazzola e Rick Karsdorp, toglie Edin Dzeko per mettere avanti Henrikh Mkhitaryan prima e Borja Mayoral poi. All’81’ e all’86’, però, c’è l’affondo azzurro: Dries Mertens insacca dopo una respinta di Antonio Mirante, mentre Matteo Politano buca la difesa giallorossa e dribbla il portiere. La Roma chiede all’arbitro di rinunciare al recupero. Finisce 4-0 per i padroni di casa.