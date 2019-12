Napoli-Parma, Rinvio escluso: possibili porte chiuse

Il violento nubifragio che ha colpito la città durante la notte ha arrecato danni notevoli allo stadio San Paolo. Napoli-Parma è stata, fino a pochi minuti fa, a rischio rinvio. E’ spettata al GOS la decisione in merito allo svolgimento o meno dell’evento, in programma oggi pomeriggio alle ore 18.00. Si va versi il si, anche se la partita potrebbe giocarsi a porte chiuse. La tettoia dello stadio non sembra garantire stabilità: numerosi cupolini hanno subito danni e non è da escludere che altri possano cadere sulle tribune.

Il GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) ha dato l’ok per lo svolgimento di Napoli-Parma, anche se non sono da escludere riduzioni di pubblico o addirittura la scelta di giocare a porte chiuse. L’ipotesi rinvio è stata totalmente bocciata dal Parma, desideroso di giocare nonostante le condizioni dello Stadio San Paolo. E’ previsto dunque il regolare svolgimento del match anche se a possibili porte chiuse. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore: al San Paolo sono già in corso operazioni di manutenzione e di messa in sicurezza dei cupolini. La prima esperienza sulla panchina del Napoli, per Rino Gattuso, non tarderà.