Napoli, nessun problema per i rimborsi dei biglietti di Barcellona

Subito dopo l’annuncio delle porte chiuse per la sfida del Camp Nou tra Barcellona e Napoli, inevitabilmente arriva una notizia comunicata sul sito del club azzurro. Un aggiornamento essenziale per quei tifosi che stavano programmando la propria trasferta in Spagna. “La SSC Napoli informa i propri tifosi, che hanno acquistato il tagliando per la gara Barcellona vs Napoli del 18 Marzo 2020, che la conversione del voucher presso i botteghini dello stadio San Paolo è momentaneamente sospesa. Seguiranno ulteriori aggiornamenti”. In attesa dell’annuncio ufficiale sulla scelta di chiudere ai tifosi il Camp Nou, dalla Spagna avevano già chiarito la situazione. Ai 5.000 napoletani che avevano già acquistato il biglietto spetterà naturalmente il rimborso. I tifosi dovranno solo pazientare e attendere ancora qualche giorno per apprendere le modalità del caso. Andare avanti, comunque, risulta sempre più difficile. Anche la Champions League potrebbe essere interrotta, magari dopo lo svolgimento degli ottavi di finale. Pensare addirittura all’Europeo oggi è un’utopia.