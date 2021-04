Napoli, l’impiego di Dries Mertens contro l’Inter può dipendere da Piotr Zielinski

Dries Mertens resterà a Napoli fino al 2023. Da Tuttosport fanno sapere che la società azzurra farà valere l’opzione per prolungare l’accordo per altri due anni, come da contratto stipulato poco meno di un anno fa. Intanto, domani, l’attaccante belga potrebbe partire dalla panchina contro l’Inter. Victor Osimhen è in forma e sembra pronto a ritrovare un’altra maglia da titolare dopo la trasferta con la Sampdoria. Il Napoli nutre grande fiducia in Dries Mertens, che continua comunque ad essere indispensabile, da esterno o da “falso nueve”.

In vista dell’Inter bisogna tenere però inconsiderazione anche il momento di Piotr Zielinski, non al massimo della forma. Se non ci saranno peggioramenti, il centrocampista sarà convocato e partirà titolare contro i nerazzurri. Per diverse settimane è stato proprio il polacco il migliore in campo per il Napoli e privarsi di lui oltre che di Dries Mertens sarebbe esiziale. A questo punto, non si può escludere lo scenario meno probabile, con il centrocampista in panchina e il belga gettato nella mischia.