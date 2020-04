Napoli, l’ex Raffaele Gragnaniello su Alex Meret e David Ospina: “L’alternanza fa male ad entrambi”

Durante il programma “Taca La Marca” in onda su Radio Musica Television ha parlato Raffaele Gragnaniello, ex portiere del Napoli, che ha detto la sua su Alex Meret e David Ospina. “Penso che il Napoli abbia uno dei portieri più forti del panorama italiano, secondo me possiede potenzialità ancora inespresse e confrontarsi con una piazza come quella partenopea non è semplice. Gli azzurri farebbero bene a ricostruire intorno a lui e dargli la possibilità di esprimersi al meglio, è difficile sostituirlo visto che i più grandi estremi difensori sono sotto contratto. Può diventare uno dei migliori d’Europa, è un potenziale campione”.

“Quando giocavo l’alternanza tra i portieri non esisteva, con il tempo le cose sono cambiate. Questo non mi fa impazzire considerato che l’estremo difensore necessita di una grande forza mentale. La competizione a volte può stimolare e in altre situazioni può togliere fiducia. Io ero uno di quelli che cercava lo stimolo, ma contare sulla stima totale dell’allenatore ti porta ad avere una maggiore sicurezza dell’intero reparto difensivo. In caso di turn-over spesso per un gol subito si dà tutta la responsabilità al portiere. L’alternanza fa male ad entrambi”.