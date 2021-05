Napoli, l’ex procuratore di Lorenzo Insigne commenta: “Credo che Aurelio De Laurentiis abbia sempre pronto un piano B”

Antonio Ottaiano, ex procuratore di Lorenzo Insigne, è intervenuto in queste ore a ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli. “Credo che De Laurentiis abbia sempre pronto un piano B. Credeva nell’operazione Sergio Conceiçao, ma mi sembra strano che non fosse a conoscenza che il portoghese volesse allenare una squadra di Champions. Probabilmente il presidente confidava in qualche asso nella manica per convincerlo e purtroppo non ci è riuscito. Credo che ora il Napoli si muova sulle alternative, escludendo Allegri, che penso non sia proponibile”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Allegri il preferito di Aurelio De Laurentiis? L’ho detto già due mesi fa che il presidente mirava su di lui, ma con una squadra in Europa League non so se Allegri accetterebbe, magari sarebbe un colpo straordinario per tutta la città. Quindi si andrà su delle alternative come Simone Inzaghi o Fonseca. Io non disdegnerei la figura di Ranieri, un tecnico forse sottovalutato. Andiamo piano quando si dà del bollito a qualcuno, mi ricordo che diedero del bollito a Pirlo quando passo dal Milan alla Juve. Le parole di De Laurentiis alla tv portoghese? Mi sembrano strane, dice che vuole un allenatore italiano, io penso che abbia in mente diversi profili anche stranieri. Il Napoli si aspettava la Champions, ma il progetto dovrà ridimensionarsi”.