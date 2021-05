Napoli, l’Assessore allo Sport rivela: “Statua di Diego Armando Maradona? Abbiamo avuto una spiacevole battuta d’arresto”

Nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’ su Radio Marte è intervenuto in queste ore Ciro Borriello, Assessore allo Sport del Comune di Napoli. “Maradona? Noi vogliamo inaugurare finalmente lo stadio, perché è giusto che sia così e siamo arrivati anche a poter avere gli spettatori allo stadio. Stiamo iniziando a immaginare una cerimonia che sarà ovviamente partecipata. Ovviamente dobbiamo farla prima che partano i lavori del calcio Napoli, quindi prima del 13 luglio, diciamo entro il 10 luglio. Immaginiamo che gli ex campioni come Bruscolotti possano presenziare, così come anche l’ambasciatore. Se ci sarà un biglietto popolare, quel costo dovrà andare in beneficenza, cercheremo di ragionare con il Napoli in questi termini. Un calciatore verrà ad augurare, stiamo pensando a qualcosa”.

“Riqualificazione delle periferie nel nome di Maradona? La nostra idea è questa. Anche Diego Jr. ha più volte ribadito che se il Comune dovesse fare attività sociali nel nome del padre ci darebbe una mano. Centro Paradiso intitolato a Maradona? Il Comune ha fatto ciò che poteva, si può fare solo attività sportiva. Chiaramente per il Comune acquistare l’immobile è impossibile, così come per la Regione. Gli enti pubblici difficilmente lo fanno se non c’è un chiaro interesse pubblico. Dobbiamo affidarci alle attività imprenditoriali. Terzo anello del Maradona? Lo dobbiamo mettere a posto noi, abbiamo fatto una delibera per i residui delle Universiadi. Lo stiamo facendo. Statua di Maradona? Abbiamo avuto una spiacevole battuta d’arresto, noi volevamo farla con un crowdfunding, non legarla all’amministrazione”.