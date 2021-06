Napoli, la rivincita di Stanislav Lobotka: Luciano Spalletti non vuole cederlo

Il Napoli non ha intenzione di lasciare andare via in prestito Stanislav Lobotka. Lo chiarisce anche La Gazzetta dello Sport, che spiega i piani del club per il centrocampista ex Celta Vigo. “Il Cagliari ha chiesto informazioni al Napoli sul giocatore, ma in un mercato senza soldi e con l’investimento notevole del gennaio 2020, ecco che il centrocampista più che incedibile diventa invendibile, senza una minus valenza che con questi chiari di luna nessuno può permettersi”.

Quando un giocatore sa insegnare calcio e si confida nelle possibilità di migliorare gli altri giocatori le situazioni di mercato che vengono fuori possono celare qualche sorpresa. Stanislav Lobotka rientra per il momento tra i piani di Luciano Spalletti e potrebbe diventare una tessera importante per il suo Napoli. Paradossalmente, da mesi lo slovacco sembrava il primo elemento del reparto di centrocampo destinato a lasciare la maglia azzurra. Ad oggi non ha ancora fatto vedere il meglio di sé.