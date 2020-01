Napoli-Juventus, probabili formazioni Sky: Giovanni Di Lorenzo ancora centrale

La redazione di Sky Sport ha proposto sul suo sito le probabili formazioni per il prossimo incontro tra Napoli e Juventus, in programma domani sera al San Paolo. All’andata finì 4-3 per i bianconeri dopo un secondo tempo mirabolante. Gli azzurri rimontarono lo svantaggio di 3 reti, per poi regalare quella del successo dei padroni di casa con un autogoal di Kalidou Koulibaly. Per il Napoli, secondo Sky, in porta dovrebbe esserci David Ospina. Il resto dell’undici azzurro è più o meno confermato. A sinistra dovrebbe agire Mario Rui, mentre Giovanni Di Lorenzo si muoverà ancora da centrale. Nella Juventus dovrebbe rimanere fuori Gonzalo Higuain, almeno dall’inizio. L’attacco bianconero vedrà dunque protagonisti Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Sarà la prima volta di Maurizio Sarri da avversario dopo aver allenato gli azzurri.

Probabili formazioni Sky

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.