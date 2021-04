Napoli-Inter 1-0 all’intervallo: clamoroso autogol di Samir Handanovic su cross di Lorenzo Insigne

Il Napoli deve battere l’Inter allo stadio Diego Armando Maradona per ritrovare la via verso la Champions League. La sconfitta della Juventus per mano dell’Atalanta potrebbe rivelarsi una buona notizia, ma di fronte agli azzurri c’è la squadra più vicina alla conquista dello scudetto in questo momento. Gennaro Gattuso sceglie l’armeria pesante con Victor Osimhen come prima punta. Tuttavia, all’inizio della prima frazione di gioco i padroni di casa faticano a gestire il pallone e a proporsi in avanti. Quando il Napoli riesce ad affacciarsi dalle parti di Samir Handanovic è soprattutto Lorenzo Insigne a dare l’impressione di rendersi pericoloso, ma al 29′ è l’Inter a sfiorare il gol, con un tocco di Romelu Lukaku che a pochi passi da Alex Meret colpisce la traversa.

Ci pensa allora la fortuna a venire in soccorso dei partenopei. Al 37′ Lorenzo Insigne mette un pallone in mezzo dalla sinistra e, ostacolato da Stefan de Vrij, Samir Handanovic finisce con lo spedire il pallone nella sua stessa porta. Due minuti più tardi, sugli sviluppi di una punizione battuta da Christian Eriksen, Romelu Lukaku becca in pieno un altro palo. Al 46′, invece, è Kostas Manolas a negare il gol al belga, spazzando il pallone al momento giusto, mentre Alex Meret è fuori dai pali. All’intervallo in risultato è così di 1-0 per il Napoli.