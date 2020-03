Napoli, i motivi del rinvio della semifinale di Coppa Italia con l’Inter

Il Napoli ha comunicato sul proprio sito ufficiale il rinvio della sfida di Coppa Italia con l’Inter inizialmente in programma domani sera. “La decisione è stata presa dal Prefetto di Napoli che, attraverso un’ordinanza, ha evidenziato il probabile afflusso di tifosi per i quali non sarebbe possibile individuare con esattezza la provenienza. Indipendentemente dalla residenza, in quanto potrebbe trattarsi di persone provenienti, per motivi di lavoro o di studio, dalle aree di cui agli allegati 1, 2 e 3 del DPCM 1° marzo 2020. Con conseguente concreto rischio per la pubblica e privata incolumità connesso al possibile ulteriore diffondersi del virus COVID-19″.

Il Napoli sottolinea inoltre di aver venduto 40.000 biglietti. Circostanza che determinerebbe inevitabili assembramenti per controllare gli ingressi allo stadio. Insomma, limitare gli accessi in base alla regione di residenza non avrebbe rappresentato una soluzione sufficiente per garantire la sicurezza. Ad oggi ancora nessuno sa con certezza quando il Napoli tornerà a scendere in campo. C’è chi teme anche per gli Europei.