Napoli, Gennaro Iezzo difende Alex Meret: “Sono sempre allibito quando non lo vedo in porta”

Alex Meret rischia grosso. Nonostante si dica che il giovane portiere si stia persino allenando a giocare con i piedi pur di riconquistare la fiducia di Gennaro Gattuso, sarà David Ospina a guidare ancora la retroguardia del Napoli. I pali azzurri hanno trovato un nuovo padrone e Alex Meret potrebbe perdere anche la Nazionale italiana, considerando le prestazioni di Pierluigi Gollini in Champions League. L’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli pronunciandosi in merito. “Meret è un patrimonio del calcio italiano e va salvaguardato. I numeri sono tutti a suo favore. Gattuso preferisce Ospina perché predilige il gioco con i piedi. Meret ha giocato i suoi buoni palloni con i piedi con una percentuale di passaggi riusciti abbastanza alta. Io sono sempre allibito quando non vedo Meret in porta. Con tutto il rispetto per Ospina, non credo che si possa fare a meno di un giocatore come Meret”.