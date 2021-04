Napoli, Gennaro Gattuso deve programmare le energie in vista di Crotone e Juventus

Gennaro Gattuso può esultare: la pausa per le Nazionali, che tra l’altro ha visto l’Italia disputare ben 3 partite, è giunta al termine. I primi calciatori del Napoli già rientrati sono stati Dries Mertens e Hirving Lozano, mentre gli altri arriveranno tra oggi e domani. Adesso è tempo di valutazioni in vista della gara di sabato contro il Crotone. Potrebbero esserci diverse novità di formazione dettate dalla necessità di far riposare chi è più stanco. Il 7 aprile ci sarà poi un big match contro la Juventus che significherà molto nell’ottica del quarto posto.

Potrebbe non recuperare, però, Diego Demme per la gara di sabato. Sicuramente non ci sarà David Ospina. Per precauzione si pensa a risparmiare in primis il centrocampista tedesco. Gennaro Gattuso, infatti, intende preservarlo anche in vista della sfida con la Juventus in programma mercoledì prossimo. Il Napoli, comunque, non può assolutamente permettersi di rischiare di sottovalutare il Crotone a Fuorigrotta.