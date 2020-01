Napoli-Fiorentina, probabili formazioni Sportmediaset: Alex Meret titolare

La redazione di Sportmediaset ha idee abbastanza curiose e precise sulla formazione che Gennaro Gattuso schiererà per l’incontro Napoli e Fiorentina, in programma domani sera al San Paolo. Gli azzurri giocheranno contro una compagine che è stata in grado di battere l’Atalanta in Coppa Italia. L’innesto di Patrick Cutrone potrebbe cambiare la stagione dei toscani. Tra gli azzurri mancheranno i vari Mario Rui, Dries Mertens, Nikola Maksimovic, Faouzi Ghoulam, Kalidou Koulibaly e Kevin Malcuit. Dubbi sul portiere titolare. Mentre tanti quotidiani nazionali sono convinti che a giocare sarà David Ospina, per Sportmediaset sarà ancora Alex Meret il numero uno dei numeri uno. Il giovane non gioca dal 6 gennaio, quando anche un suo errore compromise il risultato del big match contro l’Inter.

Probabili formazioni Sportmediaset

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone. Allenatore: Giuseppe Iachini.