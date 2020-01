Napoli-Fiorentina, probabili formazioni Gazzetta: Sebastiano Luperto al posto di Mario Rui

La Gazzetta dello Sport prova ad anticipare le mosse di Gennaro Gattuso in vista del big match tra Napoli e Fiorentina, in programma domani sera al San Paolo. Gli azzurri se la dovranno vedere con una squadra fresca di passaggio del turno in Coppa Italia. A differenza dei partenopei, i viola hanno superato a sorpresa una squadra tosta come l’Atalanta. La speranza degli azzurri è di riuscire a iniziare a racimolare punti utili per risalire la classifica. Tanti gli assenti anche in questa occasione, tra squalifiche e infortuni: in primis Mario Rui, poi Dries Mertens, Nikola Maksimovic, Faouzi Ghoulam, Kalidou Koulibaly e Kevin Malcuit. Gennaro Gattuso, allenatore della compagine azzurra, dovrebbe schierare Sebastiano Luperto come terzino sinistro.

Probabili formazioni Gazzetta

Napoli (4-3-3): Ospina, Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Luperto; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone. Allenatore: Giuseppe Iachini.