Napoli-Fiorentina potrebbe slittare di qualche ora: Fabian Ruiz è positivo al Coronavirus

“Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra ad accezione di Fabian Ruiz. Il calciatore spagnolo è risultato positivo e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”, questo il tweet del Napoli che ha attirato l’attenzione di tutti in queste ore. Fabian Ruiz si aggiunge a Victor Osimhen tra gli azzurri attualmente positivi al Coronavirus e salterà a questo punto almeno le gare contro Fiorentina, Juventus e Hellas Verona.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Notte di ansia in casa Napoli in attesa della risposta dei tamponi che il gruppo effettuerà più tardi e dei quali l’esito si conoscerà solo domattina. Non è da escludere uno spostamento di qualche ora della gara con la Fiorentina”, ha scritto sui social il giornalista di Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino, che ha aggiornato la situazione in casa Napoli dopo la positività dello spagnolo. Non si può rischiare. A breve sapremo cosa succederà.