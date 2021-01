Napoli-Fiorentina, Cesare Prandelli teme gli azzurri: “La qualità tecnica è straordinaria”

Cesare Prandelli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match col Napoli. “Non dobbiamo essere condizionati dalla questione dello stadio e dobbiamo avere la forza in più per dimostrare al presidente che possiamo costruire qualcosa per il futuro. Vorrei rivedere l’atteggiamento propositivo visto contro la Juventus. Quando affronti le grandi squadre servono idee precise e la voglia di superare i limiti della squadra. Se difendiamo bassi sarà una partita di sofferenza, se ripartiamo sempre, possiamo acquistare consapevolezza. Amrabat-Castrovilli-Bonaventura a Napoli? Dipende dalla prestazione e dal risultato. Se noi abbiamo la qualità in Callejon e Ribery, io ho il dovere di insistere su questa qualità”.

“(…) Affrontiamo una squadra che nel complesso gioca insieme da tempo. La qualità tecnica è straordinaria e chiudono azioni anche a livello individuale. Il pericolo è quello di abbassarsi troppo. (…) Gattuso è straordinario perché ha ritrovato un giocatore forte come Lozano. Non tutto viene incastrato nell’immediato. Lui è stato bravo a motivare il giocatore in quel ruolo e gli ha fatto capire il proprio valore anche nelle due fasi. Il Napoli rimane il Napoli: una squadra competitiva che gioca da anni le competizioni europee e le difficoltà sono tante. Stadio Maradona? Abbiamo speso molte parole, sincere da parte di tutti. L’aspetto più importante è che anche gli avversari hanno avuto la possibilità di conoscere l’uomo Maradona che è riuscito a farsi amare da tutti. Sarà per sempre un’icona del calcio. Il fatto che arrivi a Napoli e lo stadio ha il suo nome, ti fa percepire cosa significhi per la città”.