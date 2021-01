Napoli-Fiorentina 6-0: goleada azzurra, ritorno di Dries Mertens ed esordio di Antonio Cioffi

Il Napoli scende in campo contro la Fiorentina in questo lunch-match allo stadio Diego Armando Maradona. Dopo 5 minuti gli azzurri sono già in vantaggio. Hirving Lozano la mette al centro dalla destra, Andrea Petagna difende bene la palla in area e la scarica dietro per Lorenzo Insigne che con un diagonale preciso segna l’1-0. Al 23′ un tiro di Cristiano Biraghi deviato dal tacco da Diego Demme fa finire la palla verso l’incrocio, ma Kalidou Koulibaly salva sulla linea.

Al 36′ arriva dunque il raddoppio: Piotr Zielinski serve Andrea Petagna che a sua volta scarica per Diego Demme, che che in scivolata di destro mette la palla in rete. Dopo due minuti ecco il tris: azione personale di Lorenzo Insigne in mezzo a 4 viola e palla filtrante per Hirving Lozano che va in goal. Al 45′, infine, Mario Rui, fornisce l’assist a Piotr Zielinski che da fuori area fa 4-0. Nella ripresa il Napoli arrotonda ulteriormente: al 70′ il capitano azzurro impegna Bartlomiej Dragowski, sulla ribattuta arriva Tiémoué Bakayoko che subisce fallo da rigore, trasformato dal numero 24. Subito dopo torna in campo Dries Mertens. Esordio per il giovane attaccante Antonio Cioffi. All’89 Matteo Politano realizza il definitivo 6-0.