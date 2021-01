Napoli-Fiorentina 4-0 all’intervallo: Lorenzo Insigne la sblocca subito

Il Napoli scende in campo contro la Fiorentina in questo lunch-match allo stadio Diego Armando Maradona. Dopo 5 minuti gli azzurri sono già in vantaggio. Hirving Lozano la mette al centro dalla destra, Andrea Petagna difende bene la palla in area e la scarica dietro per Lorenzo Insigne che con un diagonale preciso segna l’1-0. Al 23′ un tiro di Cristiano Biraghi deviato dal tacco da Diego Demme fa finire la palla verso l’incrocio, ma Kalidou Koulibaly salva sulla linea.

Al 36′ arriva dunque il raddoppio: Piotr Zielinski serve Andrea Petagna che a sua volta scarica per Diego Demme, che che in scivolata di destro mette la palla in rete. Dopo due minuti ecco il tris: azione personale di Lorenzo Insigne in mezzo a 4 viola e palla filtrante per Hirving Lozano che va in goal. Al 45′, infine, Mario Rui, fornisce l’assist a Piotr Zielinski che da fuori area fa 4-0. Il Napoli oggi è straripante.