Napoli, Dries Mertens ha ancora problemi alla caviglia: tornerà in Belgio

Dopo il successo in Coppa Italia contro lo Spezia e una giornata di riposo, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti al Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro il Parma in programma domani allo Stadio Diego Armando Maradona. La squadra ha iniziato la sessione sul campo 2 con una prima fase di attivazione e torello. Successivamente esercitazione tattica. Dries Mertens ha svolto terapie e lavoro personalizzato per il riacutizzarsi del fastidio alla caviglia.

Secondo il portale di Gianluca di Marzio, il belga tornerà nuovamente ad Anversa per sottoporsi a nuovi controlli, di conseguenza non dovrebbe essere a disposizione contro i ducali. L’attaccante, che era sceso in campo per una quarantina di minuti nel secondo tempo contro lo Spezia, si recherà alla clinica “Move To Cure” da Lieven Maesschalck, il suo fisioterapista personale conosciuto in nazionale. “Ciro” deve recuperare ancora la migliore condizione. Il rischio è che possa saltare alcune delle partite più importanti della stagione del Napoli.