Napoli, Dino Zoff è sicuro: “Le qualità per far bene con Luciano Spalletti ci sono tutte”

Dino Zoff, portiere campione del mondo nell’82 ed ex estremo difensore di Napoli e Juventus, è intervenuto in queste ore sulle frequenze di Radio CRC ad “Arena Maradona”. “Da come si è qualificata, l’Italia ha fatto una grande strada. Vedremo se sarà in grado anche di fare un grande Europeo, sono molto fiducioso. Le scelte di Mancini? Non è semplice dover prendere determinate decisioni: se ha scelto uno o l’altro è per motivi esclusivamente tattici”.

“Napoli? Le qualità per far bene con Spalletti ci sono tutte: non so come sarà il mercato degli azzurri, ma il Napoli è già una buona squadra, ha un’ottima base. Vedremo se la società la rinforzerà o meno”, ha aggiunto Dino Zoff. L’ex ct è sempre stato di poche parole e raramente si è sbilanciato nel corso della sua carriera. Per il Napoli, però, ha sempre speso belle parole nel corso di questi ultimi anni.