Napoli-Crotone, probabili formazioni Sportmediaset: Dries Mertens dal primo minuto

La redazione del portale di Sportmediaset ha provato ad anticipare le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di Napoli-Crotone in programma il 3 aprile allo stadio Diego Armando Maradona. In porta ci sarà Alex Meret. La difesa vedrà presente Kostas Manolas e Nikola Maksimovic al centro, mentre a sinistra ci potrebbe essere Mario Rui. Elseid Hysaj sulla destra. Fabian Ruiz e Tiémoué Bakayoko comporranno il duo di centrocampo. Matteo Politano, Piotr Zielinski e Lorenzo Insigne dovrebbero agire da trequartisti alle spalle del “falso nueve” Dries Mertens. Per il Napoli la vittoria è evidentemente obbligatoria dopo gli ultimi risultati altalenanti. Troppi i punti persi per strada di recente, la Champions League è a rischio.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Probabili formazioni Sportmediaset

Napoli (4-2-3-1): Meret; Hysaj, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Crotone (3-4-1-2): Cordaz; Golemic, Magallan, Djidji; Pereira, Molina, Benali, Rispoli; Messias; Ounas, Simy.