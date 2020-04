Napoli, comunicato sul rimborso dei biglietti della Coppa Italia

Il Napoli ha pubblicato sul suo sito ufficiale una nota relativa al rimborso dei biglietti per la Coppa Italia. I tifosi aspettavano da tempo novità al riguardo, ma il comunicato non è molto chiaro e apre a diverse interpretazioni. “La SSC Napoli reputa indispensabile precisare che non sussistono i presupposti che consentano la configurazione di idonea procedura per dare seguito a qualsiasi ipotetico rimborso. Non appena saranno note in via definitiva le decisioni delle competenti Autorità relativamente alle predette competizioni, il Club procederà a comunicare attraverso il proprio sito ufficiale le eventuali procedure e strumenti messi a disposizione dell’utenza con riferimento alle singole casistiche”.

La società si è mossa dopo che sono pervenute al club notizie contrastanti da articoli di stampa dal contenuto contraddittorio e fuorviante. Tuttavia, sembra che il rimborso non sarà immediato e che bisognerà attendere ancora per delucidazioni. Intanto, il Napoli spera di giocare la gara di ritorno contro l’Inter a fine maggio.